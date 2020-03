As primeiras análises, realizadas logo após o nascimento, davam como negativa a possibilidade de infeção por COVID-19 no bebé, resultado que foi reconfirmado por novas análises clínicas.

Segundo Marina Mocho, da Unidade de Obstetrícia do Hospital de São João, não há neste momento "dados suficientes para dizer que a amamentação é segura", disse citada pela RTP 3.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A grávida estava "sinalizada como caso suspeito e ficou em isolamento. Havia familiares positivos", descreveu.

"A senhora tinha muitos poucos sintomas. Não tinha febre, tinha só uma tosse seca e estava bem do ponto de vista clínico", disse a médica sobre a progenitora.

"A mãe pode estar com contacto com o bebé se estiver isolada e tiver com máscara e luvas e cuidado especial para cuidar do bebé", referiu a obstetra.

De acordo com o médico Henrique Soares, da neonatologia, foi reduzido o contacto entre a mãe e bebé. O recém-nascido está bem e em segurança e permanece à guarda do hospital, onde continuará em observação. A criança pesava 3.240 quilogramas à nascença.

Mais grávidas infetadas

Aos jornalistas, esta sexta-feira, Marina Mocho confirmou haver mais grávidas com COVID-19 no Hospital de São João no Porto.

Em Portugal, há registo de pelo menos 5 mortes por COVID-19 e 785 infeções. A maioria dos doentes está em casa. Menos de 90 estão hospitalizados e apenas 20 em unidades de cuidados intensivos.

Ao todo, já morreram em todo o mundo 10.049 pessoas e há 246.522 casos contabilizados. Apenas um terço recuperou (88.486).

Itália superou a China esta quinta-feira no número de mortes por coronavírus, com 427 novos óbitos em 24 horas, o que levou a um total de 3.405, segundo dados oficiais do governo italiano.