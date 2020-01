Bolo de banana, chocolate e avelã

Chocolate e avelã nasceram para se entenderem na cozinha. Já a banana não é uma intrusa nesta combinação de sabores. Acrescenta-lhas valor. Tudo isto num bolo de aconchego.

Brownie de chocolate e avelã

A receita deste brownie é simples de fazer, numa frigideira de ferro, forrada com papel vegetal e forno com ele.

Bolo bombom de chocolate e avelã

Quem adora bombons de chocolate e avelã tem mesmo de fazer este bolo! Não leva bombons, mas apresenta o mesmo sabor. Fica húmido e cremoso, é uma perdição servido com gelado de baunilha!

Bolo mármore de avelã e mocha

Esta versão é um pouco mais sofisticada em sabor mas prepara-se da mesma maneira. As avelãs torradas moídas conferem mais humidade ao bolo e o aroma do café combina perfeitamente com o chocolate negro.