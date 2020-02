Esta posição de Pedro Cegonho constará da declaração de voto que o deputado socialista vai entregar na quinta-feira, após as votações na generalidade dos projetos de lei do PS, Bloco de Esquerda, PAN, PEV e Iniciativa Liberal para a despenalização da eutanásia.

Pedro Cegonho é um dos cerca de dez deputados socialistas que se prepararam para votar contra, ou absterem-se, nas votações destes diplomas sobre morte medicamente assistida - um grupo do qual também fazem parte o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, o antigo secretário de Estado Ascenso Simões e a nova deputada Romualda Fernandes, entre outros.

Dicionário Eutanásia: É o ato médico de abreviar a vida de uma pessoa, a pedido da própria, no quadro de uma doença incurável associada a uma situação de sofrimento físico e psicológico. Suicídio assistido: Neste caso é o doente que põe termo à vida. Há colaboração de um terceiro - que pode ser o médico que receita o fármaco. Ortotanásia: Suspensão de tratamentos que prolongam a vida de um doente em estado terminal, sem que se traduzam numa melhoria do estado de saúde. Distanásia: É o oposto da ortotanásia. É o prolongamento da vida de um doente em fase terminal, com recurso a tratamentos desproporcionados. É considerada má prática clínica.

Na sua declaração de voto, à qual a agência Lusa teve acesso, Pedro Cegonho cita o professor catedrático de Direito e antigo ministro das Finanças António de Sousa Franco. O que diferencia as pessoas de caráter "é a capacidade de estarem com a sua consciência - se em minoria com coragem, se em maioria com humildade".

"O debate da legalização, ou não, da eutanásia é um debate de consciência. Faço, por isso, uma afirmação do que constato: As diversas perspetivas da discussão têm todas elas uma genuína preocupação e vontade de defender a dignidade da pessoa humana", observa o ex-presidente da ANAFRE.

De acordo com Pedro Cegonho, existem três principais fundamentos que motivam o seu voto contra todos os projetos em apreciação.

"Em primeiro lugar, reconheço existirem problemas face à norma constitucional que protege a inviolabilidade da vida humana - como bem aponta o Professor Jorge Miranda, a quem me habituei a ter como farol em matéria de constitucionalidade; em segundo lugar, verifico a existência objetiva de uma rampa deslizante na legislação de outras ordens jurídicas estrangeiras, nas quais as condições de excecionalidade dos requisitos iniciais estabelecidos pelas leis para o acesso à eutanásia têm vindo a ceder sucessivamente", salienta.

Como terceiro motivo, o deputado do PS invoca o contínuo progresso da ciência.

"Penso que os recursos das ciências médicas no controlo da dor e na qualidade do ocaso da vida de cada um, não estão ainda suficientemente explorados, exigindo uma maior atenção à nossa sociedade para garantir uma maior igualdade no acesso aos mesmos", justificou.