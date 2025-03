E esta? Pedro Nuno Santos não ficou indiferente a um comentário feito por Lili Caneças nas redes sociais relativamente a uma entrevista que deu à RTP.

"Eu não voto em partidos, voto em pessoas… Este homem parece que está sempre a ralhar com toda a gente", argumentou a socialite, de 80 anos, no Instagram do primeiro canal, conforme poderá ver de seguida.

"Boa tarde Lili, eu não dou ralhetes, mas quando os problemas são sérios não reajo com sorrisos, de facto. Se a Lili me conhecesse ia constatar que sou bem disposto, simpático e bom rapaz", respondeu o líder do PS.



© Instagram/RTP



