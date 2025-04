Pedro Nuno Santos marcou presença esta quarta-feira, 16 de abril, no programa 'Goucha'. Entrevistado por Manuel Luís Goucha, o secretário-geral do PS e candidato a primeiro-ministro abordou a sua recente troca de palavras com Lili Caneças.

Questionado se teria sido mesmo ele a reagir a um comentário feito pela socialite nas redes sociais, Pedro Nuno Santos assegurou: "Fui eu, claro que fui".

Sobre o porquê de o ter feito, o político explicou que "a Lili Caneças estava a verbalizar aquilo que muitos pensam".

"Eu não voto em partidos, voto em pessoas… Este homem parece que está sempre a ralhar com toda a gente", este foi o comentário inicial de Lili Caneças.

"Boa tarde, Lili, eu não dou ralhetes, mas quando os problemas são sérios não reajo com sorrisos, de facto. Se a Lili me conhecesse ia constatar que sou bem disposto, simpático e bom rapaz", respondeu o secretário-geral do PS.

Após este comentário de Pedro Nuno Santos, recorde-se, a socialite referiu ter mudado de opinião.

"Mudei de opinião totalmente em relação a ele. Estar a dar-se ao trabalho de dizer que 'se a Lili me conhecesse ia ver que eu sou uma pessoa bem disposta, simpática e bom rapaz'. Achei de uma humildade e simpatia", disse.

