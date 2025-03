Sempre muita atenta à atualidade política nacional e internacional, Lili Caneças foi notícia depois de Pedro Nuno Santos ter respondido a um comentário que esta fez no qual alegava que o deputado falava como se estivesse a "ralhar" com alguém. O líder do PS notou que aquela era a sua maneira de se mostrar indignado, garantindo-lhe, contudo, que fora desse ambiente era "bom rapaz".

Em declarações ao programa 'TVI Extra' desta quarta-feira, dia 19, a socialite comentou o assunto.

"Eu não voto em partidos porque sou uma mulher livre. Não sou afiliada a partido nenhum. Sou totalmente livre para poder ter a minha opinião sem estar dependente seja de quem for", começou por dizer.

"Este homem parece que está sempre a ralhar com as pessoas e tem uma maneira de falar muito pouco apelativa. Acho que a política já está um horror no mundo inteiro, os políticos têm de ser um pouco mais cuidadosos", aconselhou.

Questionada se, após a resposta de Pedro Nuno Santos este a convidou para a jantar, Lili respondeu: "Ainda não houve [um convite para jantar], mas deve estar para breve. Sei que no meio disto tudo ele teve um 'fair-play'".

"Mudei de opinião totalmente em relação a ele. Estar a dar-se ao trabalho de dizer que 'se a Lili me conhecesse ia ver que eu sou uma pessoa bem disposta, simpática e bom rapaz'. Achei de uma humildade e simpatia".

