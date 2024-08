Sara Rocha, ex-mulher do filho do antigo primeiro-ministro António Costa, foi pedida em casamento por Alexandre Poço, deputado do Partido Social Democrata (PSD) e ex-presidente da Juventude Social Democrata (JSD).

"Tudo o que é bom na vida começa com um sim", anunciou o casal na rede social Instagram, na quinta-feira, na descrição de uma imagem onde a ex-mulher de Pedro Costa exibe o anel de noivado.

O pedido de casamento, que surge após um ano de relacionamento, aconteceu durante umas férias do casal na Grécia.

Sara Rocha e o socialista Pedro Costa casaram-se em 2018 e separaram-se quatro anos depois, em 2022.

Pedro Costa, membro da Comissão Política Nacional do PS, desempenhou o cargo de presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique desde 2020 até renunciar em abril deste ano.

Leia Também: Porque é que Kate Middleton tirou a aliança de casamento? As razões