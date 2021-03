Com a chegada do verão e do calor é muito importante mantermo-nos hidratados. A água tem um papel fundamental à vida e representa cerca de 75% do peso corporal à nascença, decrescendo esta proporção, à medida que a idade avança.

Desempenha várias funções essenciais tais como:

- Transporte de nutrientes;

- Eliminação dos resíduos e toxinas desnecessários através da urina;

- Regulação da temperatura corporal pela perda de suor;

- Lubrificação e proteção das articulações;

- Contribuição para o bom funcionamento cognitivo e de humor;

- Regulação do trânsito intestinal; entre outras.

O nosso organismo manifesta uma série de sinais e sintomas quando estamos desidratados. A desidratação ocorre quando 1% ou mais de perda de massa corporal se verifica devido apenas à perda de fluidos. A desidratação que resulta em perda de massa corporal de 2% ou mais pode dar origem a um mau funcionamento da função cognitiva, desempenho físico reduzido, dores de cabeça e sintomas de fadiga.

A longo prazo, há evidências que sugerem que a desidratação leve crónica está associada ao aumento do risco de várias patologias, incluindo obstipação, infeções do trato urinário, hipertensão, doença coronária e derrames.

Um dos sinais mais frequente de desidratação é a sede. Quando estamos com sede já nos encontramos desidratados e, por este motivo, devemos antecipar esta sensação. Como?

Simples, ir bebendo água ao longo do dia. Infelizmente, para muitas pessoas, o simples ato de beber água é um sacrifício e, consequentemente, ingerem muito menos quantidade de água que aquela que necessitam.

Para aumentar o consumo diário de água existem alguns truques:

- Beber um copo de água ao acordar. Desta forma cria-se o hábito de beber um copo de água bem cheio logo pela manhã para começar bem o dia.

- Levar água para todo o lado. Ter água sempre acessível ao levar diariamente uma garrafa de água, na mala ou mochila ou ter uma garrafa à vista na secretária enquanto trabalha faz com que, inconscientemente, se beba mais água. Neste caso, optar pelas garrafas de vidro é uma escolha consciente para o meio ambiente.

- Colocar a água num local estratégico da sua casa. Nos dias em que está mais tempo em casa, procure colocar uma garrafa de água num local em que passe várias vezes durante o dia. Dessa forma, cada vez que olhar para garrafa faça um esforço e beba um pouco.

- Água aromatizada. Para aqueles que o sabor não agrada nem um pouco então uma boa opção será aromatizar a água com frutas ou ervas aromáticas como a hortelã e menta. A canela também é uma boa opção e dá um sabor muito agradável à água.

- Chá. Desde que não coloque açúcar beber infusões e chás, para além de hidratarem têm funções que beneficiam a saúde não só a nível gastrointestinal como nas alterações de humor.

- Definir objetivos. Marcar na própria garrafa as horas para já ter bebido uma quantidade certa de água por exemplo, um traço a meio da garrafa que diga 10h e até a essa hora essa quantidade já deve estar bebida.

As explicações são da nutricionista Catarina Sofia Correia, da Clínica Tejo Saúde em parceira com os ginásios Fitness Hut - Grupo Viva Gym.