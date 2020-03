No Colégio Nossa Senhora da Paz, também no Porto, a decisão foi, por uma questão “estritamente preventiva”, “suspender as atividades letivas e não letivas a partir de hoje e por um período que depois será especificado”, informou a diretora pedagógica, Maria Sousa Soares.

Frequentam aquele espaço cerca de 550 alunos, dos 03 aos 18 anos e os encarregados de educação recebiam, desde 02 de março, boletins informativos diários, acrescentou a responsável.

“Hoje o colégio abriu para os alunos virem buscar os seus materiais de trabalho. A intenção é que possam trabalhar em casa e está previsto o contacto entre alunos e professores por meios digitais”, esclareceu.

O planeamento “vai ser constantemente ajustado e as medidas adequadas a casa momento”, disse, destacando não ter havido qualquer caso suspeito ou indicação das autoridades de saúde para o encerramento.

O Colégio de Santa Maria decidiu suspender as atividades hoje e sexta-feira, dia em que deve ser tomada a decisão sobre o que vai acontecer a partir de segunda-feira, com “toda a serenidade e prudência”, explicou Isabel Rebelo, diretora pedagógica.

“Aguardamos mais informações da Direção-Geral da Saúde e do ministério da Educação”, explicou.

Sem qualquer caso suspeito, o colégio optou pela prevenção e, de um total de 205 alunos, recebeu hoje 11 crianças. Neste estabelecimento, o plano de contingência para a Covid-19 está em vigor “desde meados de janeiro”.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença COVID-19 como pandemia, uma decisão que justificou com os "níveis alarmantes de propagação e de inação".

A pandemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados. Até ao momento, as escolas portuguesas mantêm-se abertas, exceto aquelas encerradas de forma casuística por ligação a casos confirmados ou casos suspeitos.