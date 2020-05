Espanha registou 179 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, uma redução assinalável depois dos 229 de sexta-feira, havendo até agora um total de 26.478 óbitos, segundo as autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, houve 604 novos casos positivos com a doença, um número também significativamente inferior aos 1.095 do dia anterior, mantendo a tendência de redução dos últimos dias e elevando para 223.578 o total de infetados confirmados até hoje pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 489 doentes, num total de 122.265 de pessoas que precisaram de ser internadas até agora.

Espanha fará uma grande cerimónia de homenagem à memória das vítimas do novo coronavírus depois de todo o país ter superado as várias fases de desconfinamento e existam condições sanitárias para realizar tal ato, anunciou hoje o governo espanhol.

O parlamento espanhol aprovou na quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, até 23 de maio, do estado de emergência, em vigor desde 15 de março no país, com o objetivo de lutar contra o novo coronavírus.

A Itália regista já 30.395 mortes devido à COVID-19, com 194 óbitos nas últimas 24 horas, segundo os dados oficiais divulgados este sábado, cinco dias após o início da primeira fase de desconfinamento.

Para além do número de óbitos, o número de infeções também continua a cair, com mais 1.083 casos nas últimas 24 horas, metade deles na Lombardia, que continua a ser a região mais afetada.

O total de casos de infeção registados até agora com o novo coronavírus é de 218.268, dos quais 103.031 já foram curados, segundo dados da Proteção Civil.

Os casos positivos ativos, que agora estão agora nos 84.842, também continuam em queda, com 3.119 a menos que na sexta-feira. Além disso, os pacientes internados em cuidados intensivos (1.034) são 134 a menos que ontem.

As regiões mais afetadas continuam sendo as do norte, com a Lombardia à frente, seguida do Piemonte e Emília-Romanha.

Com 12 milhões de habitantes, Moscovo registou 5.667 casos de infeção, nas últimas 24 horas, totalizando 104.189, um número superior a qualquer outra capital europeia afetada pelo vírus.