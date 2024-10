A morte de Thomas Kingston gerou grande comoção no seio da alta sociedade britânica em fevereiro deste ano.

O marido de Gabriella Windsor, recorde-se, perdeu a vida aos 45 anos na sequência de uma "ferida na cabeça" causada por um tiro. Este foi encontrado na casa dos pais, no condado de Gloucestershire, com um arma próxima do corpo.

Desde esse dia foi aberta uma investigação para esclarecer as causas da tragédia.

Esta terça-feira, dia 8, decorreu no Tribunal de Gloucestershire uma audiência na qual o advogado Martin Porter KC pediu que o processo não se limitasse apenas à causa da morte, "que é clara e óbvia".

Antes solicitou que se investigasse "o estado mental" de Thomas e de que forma foi afetado pela medicação que tomava. Este referiu que a família foi informada de uma possível ligação que deveria ser investigada.

Gabriella, recorde-se, é prima em segundo grau do rei Carlos III. Em maio teria completado cinco anos de casamento com o especialista financeiro.

--

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.