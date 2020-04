O que ficámos a saber hoje em Portugal?

- Mais 29 mortes e 815 casos

Portugal regista hoje 409 mortes associadas à COVID-19, e 13.956 infetados, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Relativamente a quarta-feira, há um aumento de 29 mortes (mais 7,6%). No total, há já 205 pessoas recuperadas. O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quarta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes relacionadas com o vírus SARS-CoV-2, com 224 mortes, seguida da região Centro (104), da região de Lisboa e Vale do Tejo (72) e do Algarve (8). Há agora uma morte registada também nos Açores. No Alentejo e na Madeira não há óbitos registados.

- Governo prolonga controlo de pessoas nas fronteiras até 14 de maio

O Governo aprovou hoje uma resolução que prolonga até 14 de maio a reposição, “a título excecional e temporário”, do controlo de pessoas nas fronteiras devido à pandemia covid-19, “sendo esta medida reavaliada a cada 10 dias”.

- Portugal fez mais de 144 mil testes desde 1 de março

O número de testes diários à COVID-19 em Portugal atingiu na terça-feira “quase 10 mil amostras”, tendo desde 01 de março sido realizados “mais de 144 mil” diagnósticos, revelou hoje o secretário de Estado da Saúde.

- Governo anuncia novas medidas no setor da Educação

Veja aqui um resumo das medidas anunciadas esta quinta-feira pelo Governo de António Costa para responder aos efeitos da pandemia da COVID-19 no ensino básico e secundário.

E no resto do mundo?

- Números em Itália voltam a subir

No total, registam-se 18.279 óbitos e 143.626 casos de COVID-19 em solo italiano. O número de novos casos é de 4.204, um aumento em relação aos 3.836 anunciados na quarta-feira (mais 3,02%). Nas últimas 24 horas, Itália registou 610 mortes mortes associadas ao novo coronavírus, mais 68 que as 542 registadas na quarta-feira, o que perfaz um crescimento de 3,45%.

- Pelo menos 100 médicos infetados pelo vírus já morreram em Itália