"Já se passaram quase três semanas e estamos a começar a ver o impacto dos sacrifícios que todos fizemos. Mas as mortes ainda estão a aumentar. Ainda não atingimos o pico do vírus. Portanto, ainda é muito cedo para suspender as medidas que implementámos”, disse o ministro, que substitui o primeiro-ministro, Boris Johnson, enquanto este está hospitalizado.

Quando decretou o confinamento, mais tarde do que a maioria dos outros países europeus, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu uma reavaliação ao fim de três semanas, cujo prazo termina na segunda-feira.

O regime obrigatório para todos os cidadãos determina que as pessoas só devem sair para fazer compras de bens essenciais, para fazer exercício uma vez por dia, para dar assistência a uma pessoa vulnerável ou para trabalhar, se não o puderem fazer de casa.

Na conferência de imprensa diária do Governo sobre a crise, Raab disse que a situação foi discutida hoje com representantes das regiões autónomas da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte e com o ‘Mayor’ de Londres, Said Khan, para fazer um balanço, e que uma reavaliação das medidas só será feita após uma reunião com o grupo de especialistas médicos e científicos que aconselham o Governo no final da próxima semana.

“Os primeiros sinais sugerem que [as medidas] estão a ter o impacto que precisamos, mas é muito cedo para o saber de forma conclusiva”, justificou.