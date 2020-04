No total, registam-se 18.279 óbitos e 143.626 casos de COVID-19 em solo italiano. O número de novos casos é de 4.204, um aumento em relação aos 3.836 anunciados na quarta-feira (mais 3,02%)

Nas últimas 24 horas, Itália registou 610 mortes mortes associadas ao novo coronavírus, mais 68 que as 542 registadas na quarta-feira, o que perfaz um crescimento de 3,45%.

Pelo menos 28.470 pessoas já recuperaram da infeção pelo vírus SARS-CoV-2. No entanto, 3.605 permanecem em unidades de cuidados intensivos.

A Lombardia, no norte do país, mantém-se como a região mais afetada: contabiliza 10.022 mortos desde o início da epidemia.

Segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, Portugal regista 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado no dia 02 de abril na Assembleia da República.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

A China registou nas últimas 24 horas 63 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, incluindo dois de contágio local em Guangdong, província adjacente a Macau, informou hoje a Comissão Nacional de Saúde chinesa.

A Europa continua a ser o continente com mais casos (772.592) e mortos (61.118). Esta quinta-feira, o número de mortos diários com coronavírus em Espanha diminuiu face aos dados de quarta-feira. Segundo o ministério da Saúde em Madrid, morreram nas últimas 24 horas 683 pessoas com o vírus SARS-CoV-2, menos que as 757 de ontem.

Até ao momento já se registaram em Espanha 15.238 óbitos relacionados com a COVID-19. O número de contágios subiu agora para 152.446. Há registo de 52.165 pessoas curadas. Pelo menos 7.069 estão ou estiveram em unidades de cuidados intensivos.