Em Hubei, a província chinesa de onde o novo coronavírus é originário, morreram duas pessoas, mas não houve registo de novos casos, um dia depois do fim do bloqueio à cidade Wuhan, a capital da província.

A China revelou ainda que detetou 56 novos casos assintomáticos, elevando o total para 1.151. A Comissão Nacional de Saúde só começou na quarta-feira passada a divulgar o número de pessoas infetadas, mas que não têm sintomas.

Desde então, mais de dois terços dos casos de infeção pelo novo coronavírus na China são assintomáticos.

Segundo os dados oficiais, o número total de infetados diagnosticados no país asiático, desde o início da pandemia, é de 81.856, entre os quais 3.335 morreram e 77.370 tiveram alta após superarem a doença.

Muitos chineses radicados no exterior estão a voltar ao país, à medida que a doença se alastra pelo resto do mundo, pelo que a China passou a contar com centenas de casos importados.

Desde o início do surto, em dezembro passado, 716.889 pessoas em contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica na China, entre os quais mais de 12.510 permanecem sob observação.