COVID-19 em Portugal. Mais 3.591 infetados e 14 mortos. Internamentos descem

Portugal regista esta terça-feira mais 3.591 casos de COVID-19 e 14 óbitos associados à doença, segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.

Desde o início da pandemia, morreram 18.687 pessoas com esta patologia em território nacional e foram identificados 1.200.193 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a área do país com mais novas notificações, num total de 32,3% dos diagnósticos.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de ontem, indica que a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista o maior número de mortes acumuladas relacionadas com o vírus SARS-CoV-2 com 7.894 (+1), seguida do Norte com 5.707 óbitos (+5), Centro (3.300, +4) e Alentejo (1.072, =). Pelo menos 552 (+3) mortos foram registados no Algarve. Há 113 mortes (+1) contabilizadas na Madeira. Nos Açores registam-se 49 (=) óbitos associados à doença.

Internamentos descem

Em todo o território nacional, há 953 doentes internados, menos 41 do que ontem, e 142 em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos dois do que no dia anterior.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, existem 65.757 casos ativos da infeção em Portugal — menos 2.781 do que ontem — e 91.709 pessoas em vigilância pelas autoridades — mais 950 do que no dia anterior.

créditos: Imagem do boletim da DGS

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a área do país com maior número de infeções acumuladas, com 457.167 (+159), seguida da região Norte (448.092 +1148), da região Centro (171.883, +792), do Algarve (52.586, +211) e do Alentejo (43.796 +98). Nos Açores existem 10.460 casos contabilizados (+13) e na Madeira 16.209 (+170).

O que nos diz a matriz de risco?

Portugal apresenta uma incidência de 485,3 casos de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 por cada 100.000 habitantes e mantém um índice médio de transmissibilidade R(t) nacional de 1,09. Com estes valores, o país mantém-se fora da zona de segurança da matriz de risco.

No território continental, o R(t) fixou-se nos 1,09. A DGS atualiza estes dados à segundas, quartas e sexta-feiras.