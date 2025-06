Fundamental em todas as fases da vida, a vacinação pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Deve ser rigorosamente cumprida, seja através do Programa Nacional de Vacinação, ou por indicação complementar do médico assistente.

São muitas as doenças que podem ser evitadas através da vacinação, e abrangem todas as faixas etárias. Neste artigo destacamos três, lembrando que o investimento na prevenção será sempre preferível aos custos do tratamento.

VSR – Vírus Sincicial Respiratóio

Tal como acontece na maioria das doenças respiratórias, é nos extremos das idades que encontramos os grupos de risco do VSR: afeta sobretudo recém-nascidos, lactentes, bebés prematuros e crianças ou pessoas acima dos 18 anos com doenças cardíacas, pulmonares, neuromusculares congénitas ou imunocomprometidas, a par dos idosos. Em Portugal, a principal causa de internamento entre os lactentes está relacionada com o VSR.

Ainda que todas as faixas etárias possam ser vulneráveis, estima-se que uma boa parte das crianças até aos dois anos o possam contrair, assim como os muito idosos, apresentando sintomas semelhantes aos de uma constipação – tosse, secreções nasais e oculares, febre, dificuldade respiratória e pieira. A intensificação destes sintomas pode desencadear infeções graves como bronquiolite e pneumonia viral.

Pneumonia

Inflamação dos pulmões, geralmente causada por infeção, a pneumonia pode ser causada por diferentes agentes infeciosos, como vírus, bactérias e fungos. Pode transmitir-se por contacto direto com as secreções respiratórias de um doente ou mesmo de um portador saudável. A bactéria pneumococo é apontada como a causa mais frequente e, felizmente a infeção pode ser prevenida através de vacinação. Os sintomas mais comuns incluem tosse com expetoração, febre, calafrios, falta de ar, dor no peito quando se inspira fundo, vómitos, perda de apetite e dores no corpo. A vacinação antipneumocócica é a forma mais eficaz de prevenir a pneumonia e está em PNV para todas as crianças nascidas a partir de 2015, bem como para alguns grupos de risco ou para pessoas acima dos 65 anos. Está recomendada pela DGS a todos os idosos e adultos que sofram de algumas doenças crónicas ou que, por alguma razão, tenham um sistema imunitário mais fragilizado.

COVID-19

Doença infeciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, a COVID-19 manifesta-se através de cm uma ampla gama de sintomas, desde quadros ligeiros semelhantes a uma constipação comum até formas graves com dificuldades respiratórias e complicações multiorgânicas. Desde o seu surgimento, tem impactado significativamente a saúde pública global e a vida quotidiana. Evita-se através de medidas preventivas como a vacinação e o distanciamento social, fundamentais no controlo da propagação e na redução da gravidade da doença.

Deixo estes três exemplos, sobre os quais pode encontrar informação detalhada na plataforma Inxpira, mas poderia continuar. Todos são doenças que podemos (e devemos) prevenir ao longo da vida, não só por nós, mas também pela comunidade em que estamos inseridos – informemo-nos. A literacia em saúde é fundamental e tem impacto direto no sucesso da prevenção, no diagnóstico atempado e no tratamento adequado. A vacinação salva-vidas.

Um artigo do médico Rui Costa, especialista em Medicina Geral e Familiar.