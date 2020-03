A suspensão da produção de automóveis na fábrica de Palmela foi formalmente comunicada pouco depois de o presidente do grupo Volkswagen ter anunciado a interrupção da produção em diversas fábricas, designadamente em Espanha, na Eslováquia, em Itália e também em Portugal, devido à pandemia de Covid-19.

“Espanha, Portugal, Eslováquia e Itália vão ser afetados a partir desta semana com interrupções na produção e a maioria das outras fábricas alemãs e europeias estão a preparar a suspensão de duas a três semanas", adiantou o presidente do grupo, Herbert Diess, durante uma conferência de imprensa virtual.

"O objetivo principal é diminuir a propagação do coronavírus o máximo possível e, para esse fim, a Volkswagen aprovou inúmeras medidas", disse Diess.

Em causa está, segundo o responsável, a "clara deterioração nas vendas e a "incerteza no fornecimento".

Por sua vez, o diretor financeiro, Frank Witter, salientou que “a magnitude e a duração do impacto no grupo Volkswagen da expansão do Covid-19 são incertas".

"Um prognóstico confiável atualmente é quase impossível", disse.

Na Europa, a Volkswagen possui seis fábricas na Alemanha, além de localizações na Polónia, Espanha, Eslováquia, Portugal e Rússia.

A Autoeuropa já tinha suspendido a produção na segunda-feira, porque muitos trabalhadores ficaram em casa com os filhos, devido ao encerramento das escolas, mas só hoje foi oficialmente confirmado que a interrupção da produção se irá prolongar até ao dia 29 de março.

Portugal registou ontem a primeira morte por COVID-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido. Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse a ministra, que transmitiu as condolências à família e amigos.

Há pelo menos 331 pessoas infetadas em Portugal, segundo o boletim diário de ontem da Direção-Geral da Saúde (DGS). Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). O documento da DGS assinala 2.908 casos suspeitos, dos quais 374 aguardavam resultado laboratorial. Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

O Governo português declarou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, na quarta-feira, a doença COVID-19 como pandemia, justificando tal denominação com os “níveis alarmantes de propagação e de inação”. O surto de COVID-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 7.000 mortos em todo o mundo.