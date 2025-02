Chegado a Portugal em 1996, depois de ter vivido e trabalhado na Alemanha e em Itália, Tanka Sapkota especializou-se em gastronomia italiana e hoje possui quatro restaurantes em Lisboa, três dedicados a homenagear os produtos e as técnicas desta cozinha, nomeadamente o Come Prima, o Forno D’Oro e o Il Mercato.

A marcar as celebrações deste 25.º aniversário, Tanka divulgou um documentário que vai ao encontro da essência da gastronomia italiana. O chef nepalês percorreu as estradas de Itália para as gravações do Sabores de Itália, que nos leva às origens, aos sabores e aos aromas de uma das mais famosas gastronomias mundiais, com encontros marcados com personagens como Enrico Crippa, um dos chefs mais conceituados da atualidade, que elevou o restaurante Piazza Duomo, em Alba, a 3 Estrelas Michelin e Estrela Verde Michelin.

Divido em seis episódios, transmitidos na TVI, no segundo Tanka Sapkota reencontra a sua infância, com a visita ao moinho Molino Sobrino, um dos mais conhecidos em Itália, com produção exclusiva de farinhas biológicas, que faz despertar das memórias do chef nepalês o cheiro a farinha do moinho do seu pai.

Um episódio repleto de descobertas mas igualmente de sentimentos. Também a estufa pessoal do chef Crippa, onde cultiva centenas de ervas usadas no seu restaurante, desperta as lembranças do avô do chef Tanka, de um passado distante no Nepal onde a comida e a partilha à mesa formavam uma das principais ligações familiares. Tal como na casa da Senhora Luciana, uma anciã que ensina Tanka a fazer ‘pasta’ caseira, como se fosse um dos seus filhos.

Um dos pontos altos deste documentário é a famosa salada 21-31-41, com um arranjo de ervas, flores e folhas delicadamente composto pelo chef Enrico Crippa, que revela a delicadeza, a meticulosidade e a paciência do chef italiano, um ídolo ao nível de uma “rock star” para Tanka Sapkota.

O Sabores de Itália foi filmado em várias regiões de Itália, ao longo de dois meses, com realização de Tiago P. de Carvalho e produção de Duarte das Neves, numa co-produção da Guérrilha Filmes e Das Filmes.

O Sabores de Itália está disponível em TVI Player.