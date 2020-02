"60% da população mundial é um terrível número", admite Leung ao jornal britânico The Guardian. "Se isso vier a acontecer, mesmo com uma taxa de mortalidade baixa, de 1%, o número de vítimas mortais por causa deste novo vírus poderá ser enorme", referiu o responsável a caminho de uma reunião da Organização Mundial da Saúde (OMS) com 400 especialistas a propósito do novo surto cujo epicentro é Wuhan, na China.

O aviso de Gabriel Leung surge depois de a própria OMS ter afirmado que os recentes casos de coronavírus em pessoas que nunca visitaram a China podem ser a apenas a "ponta do icebergue". Também hoje o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que a epidemia representa uma "ameaça muito grave para todo o mundo".

De acordo com Leung, a maior parte dos especialistas acredita que cada pessoa infetada possa transmitir o coronavírus a cerca de 2,5 pessoas, o que resulta numa taxa de ataque de 60 a 80%. Por isso, para este especialista em Saúde Pública, a prioridade é verificar se as medidas que estão a ser aplicadas na China - como a quarentena e os cuidados médicos escolhidos - estão a ter efeito na contenção do vírus.

"Vamos assumir que as medidas estão a funcionar", diz Gabriel Leung. "Mas quanto tempo podem fechar as escolas? Por quanto tempo podem fechar uma cidade inteira? Por quanto tempo conseguem impedir as pessoas de irem aos centros comerciais? E se retirarmos essas medidas, voltará tudo ao mesmo? Estas são as principais dúvidas", questiona.

Se alguém de um local de quarentena, ou, por exemplo, num cruzeiro, testar positivo, todas as outras pessoas devem voltar a estar 14 dias de quarentena, sugere ainda Gabriel Leung.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.

Mais de mil mortos

De acordo com as autoridades de saúde de Pequim, citadas pela agência Associated Press, o número total de mortos nas últimas 24 horas subiu para 1016. O número total de casos confirmados é de 42.638, dos quais 2.478 foram confirmados nas últimas 24 horas em território continental chinês.

Além das 1.016 mortes confirmadas em território continental chinês, há também uma vítima mortal na região chinesa de Hong Kong e outra nas Filipinas.

O novo coronavírus foi detetado em dezembro, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).