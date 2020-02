O surto de coronavírus representa uma "ameaça muito grave para o resto do mundo", disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira em mais apelo pela partilha de amostras do vírus e pela intensificação das investigações à volta de novos medicamentos e vacinas.

"Com 99% dos casos na China, trata-se de uma grande emergência para o país, mas representa uma grave ameaça para o resto do mundo", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nas declarações de abertura de uma reunião com mais de 400 investigações e autoridades nacionais.

No Twitter, a OMS tem deixado várias recomendações para travar a proliferação do vírus, sendo a lavagem das mãos uma das medidas mais eficazes.

Durante dois dias, cerca de 400 cientistas vão avaliar vários meios para combater a epidemia, concentrando-se, principalmente, na sua transmissão e possíveis tratamentos. "O que importa agora é deter a epidemia e salvar vidas. Podemos alcançar isso juntos, com o seu apoio", afirmou o responsável aos participantes.

O chefe da OMS pediu a todos os países que mostrem a sua "solidariedade", partilhando as informações de que dispõem. "Isso é particularmente importante em termos de amostras e da sequência do vírus. Para derrotar essa epidemia, precisamos partilhar as informações que temos", insistiu.

Mais de mil mortos

De acordo com as autoridades de saúde de Pequim, citadas pela agência Associated Press, o número total de mortos nas últimas 24 horas subiu para 1016. O número total de casos confirmados é de 42.638, dos quais 2.478 foram confirmados nas últimas 24 horas em território continental chinês.

Além das 1.016 mortes confirmadas em território continental chinês, há também uma vítima mortal na região chinesa de Hong Kong e outra nas Filipinas.

O novo coronavírus foi detetado em dezembro, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.