Cerca de 6.000 casais de 64 países, muitos com máscaras de proteção, disseram "sim" na Coreia do Sul, esta sexta-feira, durante um casamento coletivo organizado pela Igreja da Unificação, fundada por Sun Myung Moon, que manteve a cerimónia, apesar dos riscos de contaminação relacionados com o novo coronavírus.

Jung Yeon-je / AFP