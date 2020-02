Investigadores da Universidade de Agricultura do sul da China identificaram o pangolim como um possível "hospedeiro intermediário" que facilitou a transmissão do vírus, informou a universidade em comunicado, sem avançar mais detalhes.

Um animal que hospeda o vírus sem estar doente e pode transmiti-lo para outras espécies é chamado de reservatório. No caso do novo coronavírus, o reservatório provavelmente é o morcego. De acordo com um estudo recente, os genomas deste vírus e os que circulam neste animal são 96% idênticos.

O vírus do morcego não é, porém, capaz de se fixar em humanos recetores e, sem dúvida, precisa de passar por outra espécie para se adaptar ao homem, o que é chamado de "hospedeiro intermediário".

Tendo estudado 1.000 amostras de animais selvagens, os cientistas determinaram que os genomas das sequências de vírus estudadas no pangolim eram 99% idênticos aos dos pacientes infetados pelo coronavírus de Wuhan.

Este novo vírus apareceu em dezembro passado, num mercado da cidade chinesa de Wuhan, centro do país, onde muitos animais vivos são comercializados, alguns deles selvagens.

Mercado de Wuhan selado créditos: AFP

Dada a natureza do novo coronavírus, os especialistas suspeitam de que há um mamífero que age como um "hospedeiro intermediário". Por algum tempo, pensaram na cobra, mas essa hipótese foi descartada depois de uma análise genómica mais detalhada