O animal que abriga um vírus sem estar doente e que pode ser transmitido a outras espécies é chamado de "reservatório". No caso do novo coronavírus, provavelmente é o morcego, porque, de acordo com um estudo recente, os genomas desse vírus e os que circulam neste animal são 96% semelhantes. No entanto, "acredita-se que exista outro animal intermediário" que transmitiu o vírus ao homem, disse à AFP Arnaud Fontanet, do Instituto Pasteur.

As análises mostram que o vírus do morcego não estava equipado para se fixar em receptores humanos. Então, talvez tenha passado para outra espécie para se adaptar ao ser humano.

Ainda não se sabe que animal desempenhou esse papel de intermediário. Neste momento, foi descartada a hipótese de uma cobra levantada por cientistas chineses. Devido à natureza desse coronavírus, "o hóspede intermediário provavelmente deve ser um mamífero, talvez um roedor ou um animal da família dos texugos", disse Fontanet.

Os cientistas acreditam que é um dos animais vendidos no mercado de Wuhan, a cidade chinesa em que a epidemia surgiu. Apesar de ser chamado de "Mercado de Frutos do Mar", muitos tipos de animais, incluindo mamíferos selvagens, são ali vendidos para consumo humano.

Durante a epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars, 2002-2003), também causada por um coronavírus, o intermediário foi o civeta, um mamífero muito popular na culinária chinesa.

Como encontrá-lo?

É necessário fazer uma lista com todos os tipos de animais vendidos no mercado e realizar análises para ver se são portadores do vírus. Para isso, são recolhidas "amostras faríngeas [na garganta] ou fecais", de acordo com Fontanet.

A virologista Martine Peeters, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD), investigou em África para encontrar o reservatório animal do vírus ébola. Também nesse caso, o morcego foi a causa.