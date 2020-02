O resultado: as pessoas de Caen, sem trauma, eram totalmente capazes de controlar a intrusão da imagem associada. Entre os que estiveram expostos aos atentados, aqueles que apresentavam um transtorno por stress pós-traumático mostravam, em contrapartida, um mecanismo de controlo deficiente.

"Ainda mais interessante, as pessoas resilientes - que superaram o trauma, embora estivessem expostas aos atentados igual àqueles que apresentam TEPT - mostravam um mecanismo de controlo extremamente poderoso e uma capacidade superior às pessoas de Caen para travar a imagem intrusiva", explicou na quinta-feira à imprensa o neuropsicólogo Francis Eustache, do Inserm, e codiretor do programa "13-Novembro".

"No IRM, observava-se uma conexão entre as regiões pré-frontais do cérebro e as da memória como o hipocampo", explica Alison Mary, uma das autoras do estudo. No modo "controlo", o córtex frontal conseguia bloquear a memória, portanto, os sistemas das emoções.

Nos indivíduos com stress pós-traumático, este processo de bloqueio funciona pior, e isso via-se claramente na ressonância. Este déficit "seria responsável pela persistência dos transtornos diários", acrescenta a investigadora da Universidade Livre da Bélgica.

Uma 'ginástica' do cérebro

A lembrança traumática "é extremamente intrusiva, composta de imagens, ou sensações incontroláveis, onde o passado se converte no presente e paralisa as pessoas", detalha Pierre Gagnepain, pesquisador do Inserm e autoridade científica do programa "Remember". Para sobreviver, as vítimas tendem a "usar em excesso o processo de bloqueio da memória, o que as coloca em alerta, mas não sabem ativá-la corretamente", segundo Alison Mary.

A ideia seria ensiná-las a usar o mecanismo apenas quando precisarem dele. Não se trata de agir "sobre a eliminação direta da memória traumática, mas sobre os modos de reforçar mecanismos de controlo", explica Jacques Dayan, psiquiatra infantil em Rennes, no noroeste da França. Um pouco como uma ginástica do cérebro.

O estudo apresenta "linhas de pesquisa" que abrem caminho para novas terapias que seriam complementares às já existentes, de renomada eficácia - como a Terapia de Dessensibilização e Reprocessamento por Movimentos Oculares (EMDR), uma estimulação do cérebro por movimento oculares -, mas "baseadas na aparição da representação traumática", aponta o investigador no Inserm.

A vantagem desta nova abordagem, conclui, é que não convoca a lembrança traumática, que pode "aumentar a vulnerabilidade" do paciente e levá-lo a "evitar" a terapia.