Atravessamos momentos de incertezas, regras, privações, alterações de modos de vida que mexem profundamente com os nossos hábitos e com aquilo que consideramos ser o nosso bem-estar.

Mais do que nunca, este é o momento de procurarmos em nosso redor motivos de felicidade, de companheirismo e amor! Seja através da família, pai, mãe, filhos, marido, namorado. Eles são agora uma excelente fonte para a procura de maior cumplicidade e sorrisos em atividades simples do dia a dia.

O riso ajuda-nos a encarar a vida de uma forma muito mais leve, mais positiva. Sejam as mudanças, os conflitos, os problemas diários, isto porque quando levamos a vida a rir, vamos mudando a visão do que está a acontecer, preocupando-nos menos e desfrutamos mais de todos os aspetos positivos que nos rodeiam.

Importa ainda referir que o riso dilui três das emoções mais dolorosas que passamos na vida: o medo, a raiva e o tédio.

O riso leva-nos a estar e a sentirmo-nos alegres e não felizes. São dois estados completamente distintos. A alegria nasce dentro de nós, enquanto que a felicidade é um estado da mente.

Com a felicidade, vivemos no passado e pensamos no futuro. Com a alegria é-nos permitido estar no momento presente a desfrutar plenamente de tudo o que está a acontecer. É importante que aos poucos se vá permitindo a ter cada vez mais momentos prazerosos de alegria, saboreando e desfrutando de cada detalhe na sua vida.

O riso dá-nos um ar feliz no rosto e faz brilhar os nossos olhos, uma vez que quando rimos estimulamos as glândulas lacrimais.

Agora, mais que nunca, sorria com o olhar e mude o dia de alguém.

Um artigo de Marta Leite, psicóloga nas Clínicas Leite.