Se correr a maratona não é para si mas, ainda assim, é adepto de caminhadas para manter a boa forma física, existem gestos e comportamentos simples a que pode recorrer para potenciar os resultados do exercício físico sem se cansar. Andar a pé é uma das formas mais fáceis, acessíveis e saudáveis de praticar uma atividade desportiva. Siga os nossos conselhos e melhore a sua saúde, além da sua forma física. Aproveite, idealmente, os dias de bom tempo para o fazer.

Ao caminhar, mantenha a coluna alinhada, o queixo ligeiramente para cima, os ombros relaxados e ligeiramente para trás. Dê passos largos e confortáveis e caminhe de forma confiante, aproveitando para observar a vista. Pouse os pés no chão começando pelos calcanhares, com os dedos a apontar em frente. De seguida, aumente progressivamente a largura da passada e movimente os braços com vigor, para trabalhar a musculatura do tronco.

Use a respiração como indicador de intensidade. Respirar facilmente equivale a ritmo descontraído. Em contrapartida, hesitações no discurso correspondem a um ritmo acelerado. Se não conseguir falar, é porque está a andar depressa demais, pelo que convém abrandar o ritmo. Deve fazê-lo, segundo os especialistas, para não se cansar excessivamente. Desse modo, conseguirá caminhar durante mais tempo com ânimo, sem desistir desta atividade física.