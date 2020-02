Sente dores nas costas? As dores de costas podem estar relacionadas com o dia-a-dia, com o tempo prolongado em pé ou em frente a um computador, o que o leva a adotar uma postura incorreta.

Muitos exercícios e métodos como o Pilates são ferramentas úteis para melhorar a postura. Estes ajudam a corrigir desequilíbrios, aumentam a amplitude do movimento articular, diminuem a hipertonicidade muscular e mantêm o comprimento funcional dos músculos.

No entanto, a Personal Trainer Sara Batista aconselha a fazer uma pausa de 10 minutos do seu dia, para ativar músculos profundos e trabalhar a mobilidade da sua coluna. Em casa ou num jardim, apenas precisa de um colchão ou se tiver no trabalho, de uma parede.

Veja o plano

Os exercícios apresentados têm o propósito de ajudar a melhorar a sua postura, por isso assinale o Dia Mundial da Coluna a tratar do seu problema.

Se tiver problemas na coluna, tais como hérnias discais, osteófitos, espondilolistese ou outros, alguns dos movimentos podem não ser indicados para si. Consulte um profissional de saúde e/ou de exercício físico para o aconselhar.