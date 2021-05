Com a tão aguardada chegada dos dias longos e quentes, parques públicos, praias e jardins rapidamente se transformam em ginásios a céu aberto. O sol forte e as elevadas temperaturas, requerem especial atenção por parte dos diferentes tipos de atletas, independentemente do tipo de treino escolhido. Tome nota de sete cuidados que não devem ser esquecidos antes de calçar os ténis e sair de casa.

