Há quem defenda que a natureza subtil do fogo possui uma energia que nos faz transcender a outro estado de consciência. Por isso, as velas sempre fizeram parte integrante de cerimónias e rituais como fonte de ligação ao mágico ou ao sagrado. Hoje em dia, em muitas casas, criam ambientes especiais, muitas vezes românticos, perfumam, potenciam a meditação e a concentração e conduzem-nos ao mais íntimo do nosso ser.

Cores que curam

Os especialistas afirmam que as qualidades potenciadoras de abertura dimensional das velas, juntamente com a vibração das cores da sua cera, podem melhorar o equilíbrio dos nossos órgãos e do nosso estado emocional, mental e espiritual. À exceção das velas pretas e negras, cuja vibração tem conotações negativas, as cores da cera têm inúmeros benefícios. Estes são alguns dos tons mais comuns:

- Branco

Transmite proteção, paz, equilíbrio e clareza mental. É ideal para criar um ambiente que nos permite acalamar e refletir.

- Dourado

Tradicionalmente associado a um ambiente mais requintado, potencia a sabedoria, o entendimento e a energia. Combate o medo e a incerteza, aliviando o stresse.

- Vermelho

Tem efeitos estimulantes em todo o organismo. Atrai o calor, a paixão, a decisão e a valentia. É a melhor cor para criar ambientes românticos e propícios ao envolvimento romântico.

- Violeta

Tem um efeito calmante e equilibrante. Desenvolve a criatividade artística e protege a nível psicológico.

- Cor de laranja

Transmite alegria, optimismo e positivismo. Esta é também uma cor que promove e potencia a autoestima.

- Verde

Ajuda a relaxar o corpo, a combater a ansiedade e a alivia o stresse.

- Cor de rosa

Cor do romantismo, da ternura e da ingenuidade, está culturalmente associada ao universo feminino. É a cor das emoções, dos afetos, da compreensão, do companheirismo e do romance. Representa a fantasia, o encantamento e o mundo mágico vivido pelas princesas nos contos infantis, sendo uma cor também relaxante e revigorante.