A chegada do bom tempo traz consigo a vontade de fazer caminhadas e passeios ao ar livre na companhia de quem gostamos ou até mesmo sozinho. Quando temos uma atividade física mais intensa do que estamos habituados, como na semana das Jornadas Mundiais da Juventude, é normal que algum dos mais de 600 músculos que temos cause algum incómodo. Estas dores musculares têm o ‘dom’ de nos consciencializar de músculos que, no quotidiano, nem nos lembramos que temos.

As dores musculares estão presentes na vida de todas as pessoas, sejam leves ou fortes, sejam pontuais ou constantes, e surgem devido a um esforço muscular extremo, quer pela intensidade, quer pela duração do exercício, ou por questões de tensão e stress em alguns casos. Podem afetar uma pequena área ou o corpo todo e podem causar algum desconforto no nosso dia-a-dia, pelo que é essencial saber como lidar com elas.

Existem várias formas de tratar e prevenir as dores musculares, sobretudo, se a sua origem for esforço por praticar uma atividade física com mais intensidade. Os especialistas da Bayer recomendam seis dicas essenciais para que as dores musculares não lhe estraguem os planos: