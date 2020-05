Em primeiro lugar, resiliência significa reconhecer que opções temos à disposição, assumindo as circunstâncias e, em seguida, fazer o que estiver ao nosso alcance para enfrentar a adversidade. Conhecemo-nos a nós próprios, sabendo o que nos provoca, tranquiliza e motiva. Por fim, a resiliência envolve também a aprendizagem de estratégias que nos permitem avançar na direção pretendida.

O objetivo não passa por chegar a um determinado ponto rapidamente. A resiliência requer, sobretudo, uma intenção refletida. Pessoas mais resilientes compreendem que por mais dramática que seja a situação, nunca serão completamente impotentes. Devemos, portanto, conceder-nos o direito de ir à luta, mesmo com medo, tristeza, frustração e dor, para depois trabalharmos no sentido de redefinir novas alternativas.

Resumidamente, o conceito de resiliência consiste em sair de uma situação difícil, vendo o lado positivo e o negativo, estando conscientes das potenciais dificuldades da situação e agir em conformidade. Em tempos difíceis como este, a nossa resiliência individual é posta à prova e será a nossa capacidade de adaptação que nos fará avançar.

Para que seja possível trabalhar no desenvolvimento de estratégias e minimizar o impacto da resposta ao stress, é importante reconhecer os sinais comuns de baixa resiliência, como por exemplo:

Sentir-se desligado ou isolar-se intencionalmente dos outros

Sentir-se sobrecarregado ou stressado

Ter ansiedade, medo e preocupações acumuladas

Perder o interesse por atividades diárias e sentimentos de tristeza

Sentir raiva, frustração e irritabilidade

Sentir-se pouco otimista

Dificuldade em adormecer ou em manter um sono profundo e reparador

Neste sentido, observe as 5 medidas práticas que pode adotar com o objetivo de desenvolver a capacidade de resiliência em tempos de incerteza:

1. Elabore uma lista de preocupações

Comece pelas maiores: quantas das suas preocupações estão sob o seu controlo neste momento? Registe o máximo de soluções que conseguir encontrar. Quantas são improváveis de se tornarem realidade ou saírem do seu controlo? Parte do processo de desenvolvimento da resiliência implica conseguir olhar para o passado e ver que preocupações são específicas desse período. Ao fazê-lo, percebe que preocupações se concretizaram, as que conseguiu resolver e as que nunca se tornaram um problema.

2. Seja otimista

Na vida, haverá coisas negativas, as quais pode controlar, se procurar considerar o lado positivo. Ainda que o otimismo não signifique a inexistência de momentos de stresse, a abordagem adotada para as situações será mais saudável. Ser positivo tem o potencial de diminuir a ansiedade e os sentimentos de tristeza.