Manter as rotinas (por exemplo, alimentação, higiene) e a atividade física (por exemplo, os passeios, correr). À luz dos humanos, os animais também apreciam a segurança associada às rotinas, as quais devem ser mantidas, ainda que reinventadas. É fundamental que o animal continue a ter o seu espaço pessoal para brincar e estar sozinho, no sentido de, aquando do regresso em plenitude às rotinas e à normalidade, estes não se sentirem abandonados.