O coronavírus afeta comportamentos e mexe, e muito, com a cabeça das pessoas.

Se os portugueses já seguiam atentamente a epidemia provocada pelo coronavírus, que se instalava e crescia nos outros países, estes níveis de atenção evoluíram para maior preocupação quando se confirmaram os primeiros casos em Portugal. No entanto, e nos últimos dias, com a multiplicação de várias pessoas contaminadas, pela declaração de estados de quarentena e de medidas de contingência e interdição de alguns locais, é fácil pensarmos que as pessoas possam sentir-se consideravelmente mais preocupadas.

Se até há algumas semanas conhecíamos os emblemáticos lugares do mundo repletos de pessoas (Praça de S. Pedro, Catedral de S. Marcos, ou o Santuário de Fátima, entre outros) que condicionavam, inclusive, a fluida circulação, hoje, assistimos à sua desertificação, ao ensurdecedor silêncio que resta do vazio deixado para que o ser humano possa proteger-se do surto ameaçador. Estes cenários colidem com as construções mentais e com as imagens que tínhamos do mundo que conhecíamos, gerando dissonância cognitiva, ou seja, provocam uma contradição que é percecionada pela existência de duas circunstâncias opostas, incompatíveis ou em desarmonia.

Quase ao minuto chegam-nos notícias das correrias à compra de máscaras e gel desinfetante nas farmácias ou do açambarcamento aos géneros alimentícios e outros. Algumas escolas, universidades e bibliotecas do país foram encerradas e em vários hospitais, lares e estabelecimentos prisionais as visitas estão condicionadas ou proibidas. Há viagens e eventos cancelados ou adiados, bem como algumas empresas que optaram por ter os colaboradores a trabalhar apenas a partir de casa.

As informações sobre este surto viral surgem em catadupa e de todos os lados, sem filtros, e, por conseguinte, dificultando a seleção dos que apresentam veracidade e a capacidade de processamento, contribuindo para maior alarmismo. Entre as inúmeras notícias que nos chegam através dos meios de comunicação social, em conversas com amigos e conhecidos ou em contexto laboral, começa a instalar-se, cada vez mais, a perturbadora constatação de que ninguém está imune à doença causada pelo coronavírus. Daí pode resultar a sensação de impotência.

Efetivamente, vivem-se dias atípicos, sentidos à escala global e com inegáveis repercussões à esfera individual. O medo coletivo é uma inevitabilidade que tende a instalar-se progressiva e gradualmente, face a uma ameaça que atenta contra a saúde e a vida de cada um.

Que medidas podem ser tomadas para minimizar o impacto do coronavírus na saúde mental?