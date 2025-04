A adolescência é uma das fases mais desafiantes do crescimento, comporta em si a exigência de um adolescente se tornar cada vez mais independente, de sair do ‘ninho’, de trilhar novos desafios relacionais e de afirmação dos seus próprios interesses e necessidades.

Se nos colocarmos no lugar de um adolescente, fica muito clara a dificuldade de gerir e conjugar o mundo familiar, com o mundo social e com o seu mundo interno, muitas vezes repleto de inseguranças e dúvidas.

Perante todos os desafios da adolescência, muitas vezes um adolescente inibe-se e esconde-se na dentro da sua carapaça, outras vezes, parece entrar num registo mais para fora e mais de risco. Seja qual for a reação de um adolescente, aquilo que fica muito claro é a necessidade de um adolescente sentir na família — particularmente nos pais — o suporte e a conexão da infância ao mesmo tempo que tem neles uma alavanca para o mundo. Para isso, é essencial que os pais procurem:

1. Ser suporte emocional

Um adolescente precisa de sentir nos pais o colo necessário para — sempre que desejar — partilhar as suas vivências e as suas emoções. Por isso, à medida que uma criança se torna adolescente, é essencial que os pais lhe permitam ter os seus próprios momentos, ter os seus próprios segredos, mas ao mesmo tempo lhe assegurem que aconteça o que acontecer serão sempre mais colo e compreensão do que julgamento. Esta conquista consegue-se aos poucos, à medida que um adolescemte se sente primeiramente ouvido e só depois, se necessário, orientado nas suas ações e, porventura, corrigido.

2. Definir limites claros

Apesar de um adolescente desejar cada vez mais ter as suas próprias regras, os seus próprios horários e as suas próprias escolhas nas mais variadas áreas, ainda não tem a maturidade suficiente para saber exatamente o que é melhor para si a longo prazo. Por isso, os pais devem, à medida que vão alargando e dando liberdade a um adolescente, definir de forma clara os limites dessa liberdade em algumas áreas chaves como por exemplo, horários de chegar a casa, jantares em família, tecnologias ou determinadas atividades, consoante cada adolescente;

3. Responsabilizar e confiar

À medida que um adolescente cresce precisa de começar a cada vez mais a ser capaz de se auto regular, de evitar os perigos e de saber qual os melhores caminhos a escolher, para aos poucos, poder tornar-se verdadeiramente autónomo e independente. Para que isto aconteça, é essencial responsabilizar um adolescente pelas suas ações, deve sentir que os pais continuam atentos e que continuam ao comando quando é necessário. Para além disso, a responsabilização deve sempre vir a par com doses crescentes de confiança, para que à medida que um adolescente dá provas de que é capaz, sinta que os pais lhe depositam, gradualmente, cada vez mais confiança.

A adolescência é sempre uma fase desafiante para pais e filhos, mas nunca devemos esquecer que é aos pais que cabe a necessidade de se manterem ao comando na gestão da relação com os filhos. No fundo, apesar de todas as transformações que o adolescente está a vivenciar, continua a precisar da presença consistente e próxima dos pais, para continuar a crescer de forma saudável e equilibrada.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.