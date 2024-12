A parentalidade é, talvez, um dos maiores desafios da vida, é uma caminhada repleta de boas sensações, mas também de muitas dúvidas, medos e desafios.

Um dos desafios que o mais se torna difícil para os pais é quando as crianças se tornam excessivamente desafiadoras, com tendência a resvalar para um lado mais insolente e de oposição.

Quando este cenário se dá, independentemente da idade das crianças, os pais têm sempre receio de ser demasiado rígidos ou demasiado permissivos. Encontrar o equilíbrio torna-se difícil e, muitas vezes, acaba por trazer aos pais a sensação de impotência ou até mesmo de culpabilidade.

Assim, perante o desafio crescente de uma criança devemos lembrarmo-nos que este desafio, por norma, exige aos pais alguns reajustes na interação com a criança, dos quais destacamos:

1. Defini çã o da autoridade de forma segura

Uma criança muito desafiadora, está a testar os limites da autoridade dos pais, por isso, nestas circunstâncias é essencial que os pais consigam trazer segurança e firmeza para a autoridade que exercem. O essencial não é que os pais se tornem inflexíveis, mas sim, que a criança compreenda e aceite o valor da palavra dos pais, sem necessidade permanente de a questionar.

2. Compreens ã o emocional

O desafio vem, por norma, de mão dada com a insegurança interna, deste modo, é imprescindível estabelecer uma ponte de cumplicidade com a criança, mostrando-lhe que compreendemos o que ela está a sentir. Quando uma criança sente que há compreensão emocional, automaticamente esta compreensão se torna reparadora e fortalecedora da sua segurança interna.

3. Clareza nas exig ê ncias e nas necessidades

Quanto mais claro estiver para a criança tudo aquilo que esperamos dela, mais simples será para ela cumprir essas exigências. Quanto mais facilmente a criança conseguir expressar as necessidades que vai tendo ao longo do dia, mais tranquila se sentirá e menos necessidade de desafiar terá. É, por isso, essencial, ajudar a criança a perceber as suas exigências e a expressar as suas necessidades.

Perante tudo isto, devemos sempre ter consciência que uma criança que desafia os pais, será sempre uma criança que está a pedir atenção e a pedir ajuda. Por isso, este desafio deve ser tido em consideração, e os pais devem procurar alinhar-se para trazer mais tranquilidade e mais segurança à criança, ao mesmo tempo que devem procurar exercer uma autoridade segura e plena para a criança. Desta forma, gradualmente o desafio tenderá a esbater-se.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.