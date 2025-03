Uma das situações que mais deixa os pais e os educadores preocupados é a forma como as crianças, por vezes, assumem comportamentos pouco adaptados ao que é expectável, isto é, quando surgem maus comportamentos de forma frequente.

Na verdade, as crianças — à medida que crescem — vão desenvolvendo a sua consciência emocional e a sua consciência social, por isso, é expectável que vão também conseguindo regular o seu comportamento às exigências do contexto e das relações em que se vão movendo. No entanto, isto nem sempre acontece e há crianças que frequentemente parecem assumir um certo comportamento de oposição, uma certa resistência às regras e uma atitude comportamental inadequada.

Quando assim é, não nos podemos esquecer que as crianças não têm ainda a maturidade suficiente para expressar as suas necessidades através da palavra, por isso expressam-nas pelo corpo e pelos comportamentos. Assim, o mau comportamento das crianças deve ser ouvido como um pedido de ajuda. Para ajudar a criança, comece por:

1. Procurar compreender a criança

Antes mesmo de procurar extinguir um mau comportamento, é essencial mostrar à criança que a compreende e que está do seu lado. No fundo, deve mostrar à criança que quer compreender o que ela pode estar a sentir e não está a conseguir expressar por palavras;

2. Ajudar a criança a expressar as suas necessidades

Quando a criança estiver calma, mostre à criança, como é que se pode expressar, libertar as suas emoções e pedir ajuda. Ensine-lhe estratégias para se expressar, seja através da palavra, de desenhos ou do brincar;

3. Ajudar a criança a aproximar-se da realidade

Depois de compreender a criança, ajude-a a analisar os acontecimentos e a sua postura perante eles, no fundo, traga a criança para a ‘realidade’, ajude-a a colocar-se no lugar dos outros e a pensar alternativas para reagir em situações futuras semelhantes;

4. Defina os limites de forma clara

Mostre à criança que todas as suas emoções são válidas, mas que apesar de ter liberdade para sentir, há determinados comportamentos, ou formas de tratar os outros, que não são permitidas. Para ajudar a criança a regular-se, seja claro em todos os comportamentos que não lhe permite e defina as regras. Só com esta definição de limites, uma criança se pode guiar a nível comportamental.

Lembre-se que o mau comportamento de uma criança, não deve ser ignorado com a ideia de que se ignorarmos se irá extinguir. Deve sim, ser tido em consideração, ser colocado por palavras com a criança e, enquanto o fazemos, devemos mostrar-lhe que estamos disponíveis para ela, seja o que for que esteja a sentir.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.