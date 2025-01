A adolescência é uma fase por si só desafiante, por entre a necessidade de integrar o grupo de pares, de corresponder às expectativas dos pais, de um adolescente descobrir o corpo e se auto descobrir em tudo aquilo que é a sua identidade, torna-se — muitas vezes — difícil para um adolescente, lidar com tudo aquilo que experiencia. E, em algumas circunstâncias, isso desperta um lado mais ansioso e mais sofrido emocionalmente.

A ansiedade na adolescência surge muito associada à falta de previsibilidade que a adolescência implica e à sensação que se está sozinho perante os diversos desafios que vão surgindo.

Por isso, nesta fase, é importante que um adolescente sinta que os seus pilares estruturais estão fortes e seguros e sinta da parte dos pais que eles estão lá para o alavancar. Por isso, para ajudar o seu filho a lidar com a ansiedade e os desafios da adolescência, comece por:

1. Dar-lhe compreens ã o emocional

Para evitar que um adolescente se sinta sozinho nos seus desafios, mostre-lhe que o compreende, mostre-lhe que é capaz de acolher o seu mundo emocional e que continua presente para lhe dar ‘colo’ e o ajudar a pensar. Para que um adolescente sinta esta compreensão emocional, é importante que se sinta ouvido, que sinta que tem espaço para fazer partilhas, sem que elas sejam permanentemente julgadas ou questionadas.

2. Alavancar-lhe o sentimento de perten ç a

Garanta-lhe que, mesmo que — agora — existam interesses que o diferenciam da família, mesmo que as opiniões possam diferir ou que os atritos sejam mais presentes, o ‘espaço casa’, será sempre o seu espaço e que — enquanto família — são capazes de lidar com as diferenças e manterem-se um ‘ninho’ para um adolescente.

3. Permita-lhe a descoberta da identidade

A adolescência implica a construção mais clara da identidade de cada um de nós, permita que o seu filho explore vários cenários, várias amizades, vários contextos, de forma a descobrir com o que mais se identifica.

Se um adolescente sentir que pode voar, explorar e, ao mesmo tempo, manter o seu porto seguro junto da família, mais facilmente ultrapassará os desafios da adolescência, se manterá tranquilo e descobrirá os valores que o regem e aquilo que de facto é, sem grandes sobressaltos e com uma carga de ansiedade reduzida à mínima.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.