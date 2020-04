Face à violência destes números que não param de aumentar, torna-se uma tarefa difícil gerir a estabilidade emocional. A intervenção psicológica à distância pode, por isso, representar uma enorme mais-valia para cada um de nós, independentemente de se tratar de casos de continuidade de apoio psicológico anteriores ao surto viral, ou de novos casos.

O isolamento, o medo da doença ou de perder quem se ama, a solidão, a incerteza do que virá a seguir ao COVID-19 ou do tempo que levará até que retomemos a normalidade são algumas das muitas preocupações que estão a levar as pessoas a procurar ajuda psicológica à distância para estabilizarem psicologicamente, tanto quanto possível, face à mudança abrupta das circunstâncias.

De facto, cada minuto sucede rápido e diferentemente do anterior, embora a desaceleração no quotidiano de milhões de pessoas e uma espécie de hibernação global insistam em mostrar o contrário. A vida de quase todos nós parece estar em stand by ou ter sido adiada, algures no tempo, e sem uma data prevista para retomarmos a normalidade.

É certo que a pandemia que vivemos é um inimigo sem rosto que irrompeu violenta e repentinamente e, que apesar do pensamento racional coletivo de que vivemos tempos que serão ultrapassados, os muitos receios e medos que o COVID-19 representa na saúde e na esfera familiar e socioeconómica, teimam em deixar-nos muito ansiosos e desassossegados.

Dentro das próprias angústias as pessoas tendem facilmente a criar cenários assustadores e, mesmo, catastróficos, que não refletem a realidade.

Em situações desta magnitude é por demais importante o recurso ao apoio psicológico para nos ajudar a lidar não só com o nosso leque de emoções perturbadoras como também para adquirirmos resiliência, que de acordo com o psicólogo William James, é “a capacidade da pessoa para, perante uma adversidade, uma ameaça ou desafio, se adaptar psicológica, emocional e fisicamente razoavelmente bem e sem prejuízo duradouro para si, para o seu relacionamento com os outros ou para o seu próprio desenvolvimento como indivíduo”.

Os psicólogos são, portanto, fundamentais mobilizadores da adoção de comportamentos preventivos e protetores da saúde mental e física, face à situação de crise provocada pelo surto infecioso por COVID-19.

Considerando a atual pandemia e de acordo com as medidas de contingência e de segurança divulgadas pela Direção Geral de Saúde (DGS), os psicólogos restringiram a sua prática profissional presencial e aderiram em uníssono ao modelo de intervenção à distância, o qual não sendo uma solução definitiva, é uma opção eficaz e efetiva.

Este modelo de intervenção psicológica não é emergente da recente imposição de isolamento social. Efetivamente, desde há alguns anos tem vindo a revelar-se como inegável recurso de ajuda psicológica de quem, por diversos motivos, não reúne condições para se deslocar ao gabinete de psicologia.

Presencial ou à distância, a intervenção psicológica é criteriosamente baseada na evidência científica e no cumprimento do Código Deontológico dos Psicólogos. Um elevado número de estudos científicos comprova os resultados positivos, com redução da sintomatologia e desenvolvimento de recursos necessários para as pessoas se manterem saudáveis. Sendo um ato psicológico é sempre realizada por um psicólogo.

O que é útil saber quando procurarmos a intervenção psicológica à distância?

Face a este modelo menos habitual de consulta psicológica à distância, e sabendo que podem surgir questões associadas, ficam aqui algumas dicas que podem ajudar na decisão de obter ajuda.