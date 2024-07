Superbolacha de pequeno almoço com kiwi Zespri Sungold de Iara Rodrigues

Preparação

Numa tigela, misture os flocos de aveia, a farinha integral, as sementes de chia, o fermento em pó, a canela, o açúcar e o sal. Deixe de lado.

Numa outra tigela, misture o óleo de coco e a baunilha.

Combine as duas misturas, adicione o kiwi em pedaços e os mirtilos e mexa bem. Deixe repousar durante

20 minutos no frigorífico.

Pré -aqueça o forno a 180º C. Faça 12 bolas do mesmo tamanho com amassa e coloque-as num tabuleiro

de forno com papel vegetal. Achate-as um pouco, sem que se toquem entre elas e coloque o tabuleiro no forno.

Cozinhe durante 12 - 14 minutos ou até que as bordas das bolachas estejam ligeiramente douradas. Deixe arrefecer no tabuleiro até que tenham uma consistência firme.

Para terminar, descasque e corte o resto do kiwi.

Sirva-o por cima das bolachas ou à parte.