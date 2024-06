Preparação

Descasque e corte os kiwis, reservando duas fatias de cada para decorar. Coloque-os no copo do liquidificador com o leite, o iogurte, os morangos e a água.

Triture até obter uma mistura homogénea.

Sirva em copos e decore com os morangos frescos e as fatias de kiwi restantes.