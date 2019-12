Pavlova de Natal

Preparação

1. Ligue o forno e regule-o para uma temperatura de 150º C. Bata as claras em castelo, mas não as deixe ficar demasiado duras. Acrescente o açúcar aos poucos, batendo com a batedeira entre cada adição de açúcar. As claras devem ficar duras e muito brilhantes. Junte o amido de milho peneirado e o vinagre e mexa com uma vara de arames para envolver bem.

2. Forre um tabuleiro com papel vegetal e desenhe um círculo com cerca de 18 centímetros de diâmetro. Vá colocando colheradas de massa em volta do círculo, de modo a formar uma coroa.

3. Coloque a coroa de pavlova no forno e reduza a temperatura para 120º C. Deixe cozinhar durante cerca de 80 minutos. Durante esse período, evite abrir muitas vezes a porta do forno.

4. Ao fim desse tempo, desligue o forno e deixe a pavlova a arrefecer lá dentro antes de a retirar.

5. Entretanto, prepare o molho de framboesas. Num tacho, coloque as framboesas e o açúcar e vá mexendo até que comece a ferver e forme um molho espesso. Deixe ferver uns minutos e desligue. Deixe arrefecer completamente antes de usar.

6. Para montar a coroa de pavlova, o que deve fazer apenas nos momentos antes de servir, retire-a cuidadosamente do papel vegetal e coloque-a no prato de ir à mesa. Decore com o curd de limão e regue com o molho de framboesas. Complemente a decoração com os frutos vermelhos, os mirtilos e as folhas de hortelã. Sirva de imediato.