Peito de peru com pá de porco e castanhas

Modo de preparação

1. Corte o peito de peru em bifes e reserve as aparas. Pique os frutos secos, corte o bacon em pequenos pedaços, limpe os cogumelos com um pano ou papel de cozinha e reserve tudo. Corte a couve-portuguesa, lave-a muito bem e reserve. Descasque as batatas e reserve.

2. Triture as aparas de peru e a pá de porco e adicione cinco centilitros de vinho do Porto e as gemas de ovo. Tempere com sal, pimenta e tomilho-limão e reserve. Espalme os bifes de peru com um martelo de carne e tempere-os com sal e pimenta.

3. Coloque o bife e o recheio numa forma quadrada e feche bem. Enrole os peitos numa película aderente e reserve. Asse as batatas no forno com azeite, sal, pimenta e um dente de alho. Asse as castanhas, descasque-as e reserve-as.

4. Depois de cozer as couves em água temperada de sal, deixe-as arrefecer, escorra-as e reserve-as. Coza a vapor os peitos de peru e reduza o restante vinho do Porto a cerca de um terço. Salteie o bacon e os cogumelos em azeite com alho e adicione as castanhas e as batatas.

5. Noutra frigideira, core os peitos com azeite e um dente de alho. Depois de ganharem cor, leve-os ao forno a 160º C, durante cinco minutos e embrulhe-os com duas ou quatro hastes de cebolinho.

6. Numa frigideira com azeite e alho, salteie as couves. Disponha os ingredientes no prato a gosto, regue com a redução de vinho do Porto e decore com hastes de tomilho-limão. Sirva de imediato.