As panquecas gulosas que podemos comer sem culpas

Preparação

Coloque todos os ingredientes no robô de cozinha e bata até obter uma pasta.

Aqueça uma frigideira anti-aderente. Espalhe um pouco de óleo de coco e espere que derreta.

Com a ajuda de uma colher de sopa, forme as panquecas na frigideira bem quente. Deixe cozinhar cerca de dois minutos e dê a volta, ajudando-se de uma espátula. Repita o processo até terminar a massa.

Disponha as panquecas no prato. Cubra com um pouco de queijo quark. Salpique com os frutos vermelhos e regue com um pouco de mel.