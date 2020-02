Fettuccine com camarão e tomate

Preparação

Coloque a farinha em cima da bancada, em forma de monte. Com a mão, faça uma cavidade no centro e adicione os ovos e um pouco de água fria. Junte todos os ingredientes, arrastando a farinha de fora para o centro e amasse até obter uma massa homogénea, mas não demasiado trabalhada. Adicione um pouco de água caso seja necessário mas atenção, não queremos uma massa demasiado húmida. Forme uma bola, envolva com película aderente ou tape com um pano e deixe repousar entre 20 a 30 minutos.

Com a ajuda de uma espátula ou de uma faca afiada, divida a massa em oito a dez porções.

Passe uma porção de massa na máquina no número 0, dobre e repita o processo umas duas vezes; depois, vá passando a massa nos outros níveis. Eu, para este tipo de massa, costumo ir até ao número seis, pois não pretendo uma massa demasiado fina. Polvilhe com um pouco de farinha se achar necessário.

Depois de ter uma lâmina de massa, passe-a pelo acessório cortador para Fettucine, que é o mais largo que vem incluído na máquina e disponha as tiras de massa num estendal próprio para o efeito (caso não tenha, improvise com duas colheres de pau suspensas entre duas caixas, por exemplo).

Repita o processo para a restante massa.

Aqueça uma frigideira grande com o azeite e os alhos. Adicione o camarão e o tomate cherry e salteie durante cerca de cinco minutos. Tempere com um pouco de sal e pimenta.

Adicione as natas e deixe ferver mais três a cinco minutos.

À parte, aqueça uma panela grande com cerca de três litros de água temperada generosamente com sal.

Assim que a água estiver a ferver, adicione a massa. Dê uma `mexidela` e deixe cozer durante uns três minutos. O tempo de cozedura deverá ser breve, uma vez que se trata de massa fresca.

Escorra a massa e adicione-a ao camarão na frigideira. Aqueça ligeiramente e sirva salpicado com algumas folhas de manjericão.