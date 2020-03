Huevos rotos e a magia de fazer muito com pouco

Preparação

Comece por descascar as batatas e corte-as em rodelas com cerca de 5 mm de espessura. Coloque em água gelada durante alguns minutos. Escorra e enxugue com um pano.

Aqueça uma frigideira com óleo abundante.

Adicione as batatas e deixe cozinhar, em fogo médio, até ficarem cozidas, e ligeiramente douradas. Não pretendemos que as batatas fiquem demasiado estaladiças. Retire para um papel absorvente e tempere com sal e pimenta.

Noutra frigideira, coloque a cebola cortada em meias luas, o alho picado e um fio de azeite.

Deixe cozinhar até que a cebola fique dourada, cerca de 20 minutos. Tempere com sal e pimenta, adicione o mel e deixe apurar por mais dois a três minutos. Reserve.

Retire parte do óleo da frigideira onde previamente fritou as batatas. Coloque em fogo médio/alto e adicione os tomates e as folhas de sálvia. Retire e reserve.

No mesmo óleo, frite os ovos, dois de cada vez, deixando a gema semilíquida.

Adicione as batatas à cebola, seguida das folhas de sálvia, dos tomates e dos ovos.

Desfaça ligeiramente com uma colher de pau e sirva com as fatias de presunto.