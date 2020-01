Massa com pesto de rúcula

Preparação

Coloque todos os ingredientes num robot de cozinha convencional e triture até obter uma pasta, mas com alguns pedaços dos frutos secos, não deixe ficar em papa.

Se não tiver robot, comece por colocar o alho e os cajus picados num almofariz.

Esmague e vá adicionando os restantes ingredientes. Reserve.

Massa: Faça ferver uma panela com água abundante e sal.

Adicione a massa e deixe cozer pelo tempo recomendado na embalagem.

Quando a massa estiver cozida, escorra mas deixe um pouco da água de cozedura no fundo.

Adicione o pesto reservado, envolva bem e sirva.

Se for como eu, regue com um fio de azeite e polvilhe generosamente o prato com mais queijo ralado no momento.

Preparação na YÄMMI

Coloque no copo todos os ingredientes e programe 1 minuto na velocidade 5.

Ajudando-se da espátula, baixe os ingredientes das paredes do copo e repita a operação.

Retire para uma taça e reserve.

