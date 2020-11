Crepes de frango com queijo mozarela e pesto

Preparação

1. Misture o frango desfiado com o queijo mozarela esfarelado e reserve para uso posterior.

2. Misture a farinha com o ovo, a gema e o leite. Tempere com sal e bata com um batedor de varas até obter uma massa homogénea.

3. Unte uma frigideira antiaderente com óleo e leve-a ao lume.

4. Com o auxílio de uma concha verta um pouco de massa na frigideira, espalhe-a com movimentos circulares, para que se distribua uniformemente no fundo da frigideira, cobrindo-o numa camada fina.

5. Frite o crepe durante cerca de um minuto de cada lado, virando-o com uma espátula. Repita todo o processo até esgotar a massa, tendo o cuidado de untar sempre a frigideira antes de fritar um novo crepe.

6. Distribua o preparado de frango e queijo mozarela no centro dos crepes que preparou.

7. Feche os crepes em almofada, dobrando as extremidades e unindo-as, como pode ver na imagem. Sirva-os, acompanhados com uma colher de sobremesa de pesto, ainda mornos.