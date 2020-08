Bolo mármore de chocolate com puré de beterraba assada

5. Leve a cozer em forno médio, a 170º C, durante 30 a 35 minutos. Depois de cozido, deixe arrefecer e desenforme.

4. Unte e polvilhe com farinha uma forma de bolo inglês e verta os dois preparados em camadas alternadas.

2. Seguidamente, misture a farinha peneirada com o fermento e, por fim, as claras em castelo, envolvendo tudo cuidadosamente.

1. Bata as gemas com o açúcar. Junte a manteiga à temperatura ambiente e bata até obter um creme fofo.

Dicas

Para o puré de beterraba, asse várias beterrabas no forno, com a casca, envolvidas em papel de alumínio. Depois de assadas, deixe-as arrefecer ligeiramente. Ainda mornas, descasque-as e reduza-as a puré, usando 100 gramas para a receita. Se assar uma grande quantidade, pode temperar o restante puré com sal e pimenta e servir como acompanhamento de carnes grelhadas.