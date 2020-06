Bolo de beterraba com nozes e cardamomo

Preparação

1. Lave a beterraba, descasque-a e rale-a. Reserve para uso posterior. Parta as nozes em pedaços e reserve-as também.

2. Unte uma forma retangular com manteiga e forre-a com papel vegetal. Ligue o forno a 180º C.

3. Bata a manteiga com o açúcar até obter uma mistura esbranquiçada. Acrescente, de seguida, os ovos, um a um batendo bem para incorporar.

4. Junte a beterraba ralada, as nozes, o sumo e a raspa da casca do limão e, por fim, o cardamomo. Misture bem.

5. Adicione a farinha e o fermento em pó, envolvendo cuidadosamente. Bata energicamente durante uns minutos.

6. Verta a massa na forma e leve ao forno durante cerca de 60 minutos, verificando ocasionalmente a cozedura, até o bolo estar cozinhado e dourado.

7. Retire o bolo do forno e deixe-o arrefecer antes de desenformar. Sirva o bolo frio.